Le Mont d’Or, un soir à la bougie Métabief
Le Mont d’Or, un soir à la bougie Métabief jeudi 12 février 2026.
Le Mont d’Or, un soir à la bougie
Mont d’Or Métabief Doubs
Tarif : 64 – 64 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 16:00:00
fin : 2026-02-26 21:00:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05
En ski de rando (pour les initiés) ou en raquettes partez à la découverte du Mont d’or en fin de journée pour allez déguster un bon repas dans une auberge d’Alpage.
Minimum 5 personnes
Enfant à partir de 8 ans ou capable de marcher 1h30
Sur réservation .
Mont d’Or Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 25 11 metabief@ecoledeski.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Mont d’Or, un soir à la bougie
L’événement Le Mont d’Or, un soir à la bougie Métabief a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS