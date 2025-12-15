Le Mont d’Or, un soir à la bougie Métabief

Le Mont d’Or, un soir à la bougie Métabief jeudi 12 février 2026.

Tarif : 64 – 64 – EUR

Début : 2026-02-12 16:00:00
fin : 2026-02-26 21:00:00

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

En ski de rando (pour les initiés) ou en raquettes partez à la découverte du Mont d’or en fin de journée pour allez déguster un bon repas dans une auberge d’Alpage.

Minimum 5 personnes
Enfant à partir de 8 ans ou capable de marcher 1h30
Sur réservation   .

Mont d’Or Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 25 11  metabief@ecoledeski.fr

