Le Mont d’Or, un soir à la bougie Métabief

Le Mont d’Or, un soir à la bougie

Mont d’Or Métabief Doubs

Tarif : 64 – 64 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 16:00:00

fin : 2026-02-26 21:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

En ski de rando (pour les initiés) ou en raquettes partez à la découverte du Mont d’or en fin de journée pour allez déguster un bon repas dans une auberge d’Alpage.

Minimum 5 personnes

Enfant à partir de 8 ans ou capable de marcher 1h30

Sur réservation .

Mont d’Or Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 25 11 metabief@ecoledeski.fr

