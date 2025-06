Le Mont Saint-Michel autrement testez les bâtons dynamique BungyPump pour une marche active et ludique – Magasin Bik’in Baie à Beauvoir Beauvoir 4 juillet 2025 15:00

Manche

Début : 2025-07-04 15:00:00

fin : 2025-07-04 18:00:00

2025-07-04

Découvrez le BungyPump au Mont Saint-Michel ! Venez tenter l’expérience BungyPump dans un cadre exceptionnel ! Une activité dynamique et ludique qui allie marche active, renforcement musculaire et plaisir en pleine nature. 3h de découverte pour bouger autrement, profiter de la baie et tester ces bâtons innovants. Accessible à tous, et à partir de 7 ans pour les enfants !

Magasin Bik’in Baie à Beauvoir 2 rue d’Asteriac

Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 37 50 87 03 sportsnaturedelabaie@gmail.com

English : Le Mont Saint-Michel autrement testez les bâtons dynamique BungyPump pour une marche active et ludique

Discover BungyPump at Mont Saint-Michel! Come and try the BungyPump experience in an exceptional setting! A dynamic, fun activity that combines active walking, muscle-building and fun in the heart of nature. 3 hours of discovery to move differently, enjoy the bay and test these innovative poles. Accessible to all, and for children aged 7 and over!

German :

Entdecken Sie die BungyPump auf dem Mont Saint-Michel! Probieren Sie das Erlebnis BungyPump in einer außergewöhnlichen Umgebung aus! Eine dynamische und spielerische Aktivität, die aktives Gehen, Muskelstärkung und Spaß in der Natur miteinander verbindet. 3 Stunden Entdeckungsreise, um sich anders zu bewegen, die Bucht zu genießen und diese innovativen Stöcke zu testen. Für alle zugänglich und für Kinder ab 7 Jahren!

Italiano :

Scoprite BungyPump a Mont Saint-Michel! Venite a provare il BungyPump in un contesto eccezionale! È un’attività dinamica e divertente che unisce camminata attiva, rafforzamento muscolare e divertimento all’aria aperta. 3 ore di scoperta per muoversi in modo diverso, godersi la baia e provare questi bastoni innovativi. Accessibile a tutti, con bambini a partire dai 7 anni!

Espanol :

¡Descubra el BungyPump en el Monte Saint-Michel! Venga a probar el BungyPump en un marco excepcional Una actividad dinámica y lúdica que combina marcha activa, refuerzo muscular y diversión al aire libre. 3 horas de descubrimiento para moverse de otra manera, disfrutar de la bahía y probar estos innovadores bastones. Accesible a todos, ¡con niños a partir de 7 años!

