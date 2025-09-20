Le Morbihan, il y a 7000 ans JEP 2025 – Salle d’exposition, à Roudouallec Roudouallec

Visites commentées le samedi, libres le dimanche.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une exposition du département du Morbihan à destination du jeune public (à partir du cycle 3) et des familles pour une découverte du Morbihan au Néolithique.

JEP 2025 – Salle d'exposition, à Roudouallec 22, rue Nicolas Le Grand 56110 Roudouallec Morbihan Bretagne 0675887547

Département du Morbihan