Le Morbihan, terre de châteaux Archives départementales du Morbihan Vannes

Entrée libre, vendredi et dimanche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Souvent méconnus du public, dissimulés derrière des murs de clôtures ou vastes parcs et bois, les manoirs et châteaux du Morbihan se dévoilent lors de l’exposition Portraits de châteaux, dans leur diversité architecturale et selon des époques couvrant près de 8 siècles. On comptabilise dans le département près de 900 demeures, allant du simple manoir rural de la fin du Moyen Âge à la demeure de prestige du 18e siècle.

Objets d’art et d’archéologie, documents d’archives, maquettes font la part belle à la richesse des collections départementales autour des châteaux et de l’architecture, thématique de la 42e édition des journées européennes du patrimoine.

Archives départementales du Morbihan 80, rue des Vénètes, 56000, Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne 02 97 46 32 52 https://patrimoines-archives.morbihan.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© Département du Morbihan