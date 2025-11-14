Le Motel des destins croisés – Biennale Némo Le CENTQUATRE-Paris Paris

C’le chantier – gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T15:00:00 – 2025-11-14T16:00:00

Fin : 2025-11-14T18:00:00 – 2025-11-14T19:00:00

Création 26/27

⚠ Un événement C’LE CHANTIER est un format gratuit d’ouverture de répétition publique. Il permet de découvrir des étapes de travail d’artistes en résidence et de les rencontrer.

Dans un spectacle hybride, plein d’humour, mêlant théâtre participatif et objets connectés, Le Motel des destins croisés plonge les spectateurs dans l’inconscient d’un protagoniste en pleine rupture amoureuse.

Eva Carmen Jarriau met en scène une expérience inédite où le public est invité à entrer dans un rêve. En recevant un smartphone nommé la clef des songes, il adresse en temps réel des consignes animées, visuelles ou sonores qui aident le personnage à faire face à ses angoisses et à explorer ses désirs. Cette aventure dans l’inconscient permet aux spectateurs, grâce aux outils technologiques, de devenir tour à tour, acteur, auteur, metteur en scène et spectateur.

conception, écriture et mise en scène : Eva Carmen Jarriau

interprètes créateurs et créatrices : François Gardeil, Eva Carmen Jarriau, Laura Segré, Laurène Thomas (en cours)

dramaturgie et collaboration artistique : Gaia Singer

scénographie et costumes : Camille Lemonnier

création sonore et composition musicale : Fabio Meschini

création numérique : Maxime Touroute

création lumière : François Luberne

assistanat mise en scène et régie numérique : Luc Dandrel

développeurs : Maxime Touroute et Rémy Dupanloup

régie générale et plateau : Vincent Varène

administration et production : Camille Hembert, (Collectif MxM ; Ludivine Rhein 23/24)

Le CENTQUATRE-Paris 104 rue d'Aubervilliers, 75019 Paris 75019 Paris Île-de-France

359 Degrés — Eva Carmen JARRIAU théâtre théâtre participatif

