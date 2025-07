Café littéraire spécial matrimoine et lecture collective d’extraits de plusieurs œuvres de Françoise d’Eaubonne Le Moulin à Café Paris

Café littéraire spécial matrimoine et lecture collective d’extraits de plusieurs œuvres de Françoise d’Eaubonne Le Moulin à Café Paris samedi 20 septembre 2025.

A propos de Françoise d’Eaubonne

Françoise d’Eaubonne

(1920-2005) est une femme de lettres, autrice, philosophe, journaliste,

essayiste et militante libertaire et écoféministe. Elle a été dans tous les

combats pour la défense des droits des femmes en tant que pionnière du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) et

en signant le Manifeste des 343, pour la protection de l’environnement et pour

l’abolition de la peine de mort. Elle a inventé trois mots désormais présents

dans la langue française : écoféminisme, phallocratie et sexocide.

En mars

2025, une allée portant son nom a été inaugurée dans le 14e arrondissement

En

présence d’Alain Lezongar, Vincent d’Eaubonne et de Suzette Robichon (sous

réserve)

Retrouvez nous au café associatif Le Moulin à Café pour participer à un café littéraire organisé dans le cadre de la 11e édition des journées du patrimoine et du matrimoine, organisées par l’association HF Île-de-France.

Le samedi 20 septembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Le Moulin à Café 8 Rue Sainte-Leonie 75014 Métro 13 : PernetyParis

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr