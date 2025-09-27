Le moulin à huile de Villandry, Moulin à huile, Villandry

Informations pratiques

Le moulin à huile de Villandry 19 et 20 septembre Moulin à huile Indre-et-Loire

Visite organisée en petits groupes de 15/20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bénévoles de l’association L’Embellie de Villandry vous raconteront l’histoire du moulin de Villandry, de sa création au XIXᵉ jusqu’à sa remise en service en 2022.

En effet, il produit de nouveau, de façon artisanale, de l’huile de noix et de la farine de noix

La production de l’huile vous sera également présentée.

Moulin à huile 24 bis rue de la Mairie 37510 Villandry Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33680789487 Le moulin à meule de Villandry, situé en plein cœur du village, à l’arrêt depuis plus de 35 ans, a été donné à la commune en 2017 par la famille Bureau. Depuis 2022, date de sa restauration, il produit de nouveau de l’huile et de la farine de noix.

Venez découvrir l’histoire du moulin, du milieu du XIXe siècle jusqu’à sa remise en marche fin 2022. Parking en bas du village

Les bénévoles de l’association L’Embellie de Villandry vous raconteront l’histoire du moulin de Villandry, de sa création au XIXᵉ siècle jusqu’à sa remise en service en 2022.

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