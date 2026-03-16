Le Moulin à Vent – Créer pour se relier – Découverte des Arts Thérapies LE MOULIN A VENT – ATELIER Paris

Événement proposé dans le cadre du Mois de la Santé Mentale 2026, Paris

Dans le cadre du Mois de la Santé Mentale 2026, cet événement propose à Paris un espace gratuit, accessible et bienveillant de sensibilisation à la santé mentale à travers la médiation artistique et les arts thérapies

Accueilli à l’atelier d’Aurélie Beer dans le 14e arrondissement, ce projet vise à ouvrir un lieu de rencontre, d’expression, de prévention et de déstigmatisation, où les participants peuvent expérimenter la création comme ressource de soutien, de mise en mouvement et de reconnexion à soi et aux autres.

À travers de courts ateliers expérientiels guidés, le public est invité à explorer différentes modalités artistiques, dessin, collage, écriture, mouvement, travail de la matière — sans prérequis esthétique ni compétence préalable. Le processus créatif y est envisagé comme un espace de présence, d’élaboration et de lien, dans une perspective non stigmatisante et inclusive.

Explorations artistiques guidées à travers les arts – découverte de l’art-thérapie expressive. Venez expérimenter une exploration artistique adaptée à votre intention du moment. Aucune pratique artistique préalable n’est nécessaire : ici, le processus créatif prime sur le résultat.

Du mercredi 01 avril 2026 au vendredi 01 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

gratuit

Pour le mois de la santé mentale Avril 2026

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T14:00:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00;2026-04-02T14:00:00+02:00_2026-04-02T18:00:00+02:00;2026-04-03T14:00:00+02:00_2026-04-03T18:00:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00;2026-04-06T14:00:00+02:00_2026-04-06T18:00:00+02:00;2026-04-07T14:00:00+02:00_2026-04-07T18:00:00+02:00;2026-04-08T14:00:00+02:00_2026-04-08T18:00:00+02:00;2026-04-09T14:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-10T14:00:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-13T14:00:00+02:00_2026-04-13T18:00:00+02:00;2026-04-14T14:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00;2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T18:00:00+02:00;2026-04-16T14:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T14:00:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T18:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-27T14:00:00+02:00_2026-04-27T18:00:00+02:00;2026-04-28T14:00:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T14:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00

LE MOULIN A VENT – ATELIER 31 RUE CAMPAGNE PREMIERE 75014 Paris

https://www.moulinavent.art moulinavent.art.therapie@gmail.com



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