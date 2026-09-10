Le Moulin du Fraysse, Le Moulin du Fraysse, Saint-Jeures

Informations pratiques

Le Moulin du Fraysse Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Moulin du Fraysse Haute-Loire

entree 5 €/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite Le dimanche uniquement sur réservation préalable

Le Moulin du Fraysse fraysse 43200 saint jeures Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 07 71 05 13 53 https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 71 05 13 53 »}] Moulin et scierie hydraulique sur réservation préalable au 07 71 05 13 53 avec une participation de 5 €/personne (boisson offerte)

Le dimanche uniquement sur réservation préalable, participation de 5 €/personne (boisson offerte)

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