Le moulin du Stall, sur les rives de l’Ellé JEMP 2026 Moulin du Stall Locunolé
samedi 19 septembre 2026 · Moulin du Stall · Locunolé
Informations pratiques
Locunolé
Le moulin du Stall, sur les rives de l’Ellé JEMP 2026
Moulin du Stall Lieu-dit Moulin du Stall Locunolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Plongez dans l’histoire et le patrimoine local à travers la visite de ce moulin niché au coeur de la vallée de l’Ellé. Entre savoir-faire ancien, nature et mémoire des lieux, laissez-vous conter la vie du moulin grâce aux visites menées par ses habitants. Jeux en bois, vente d’objets artistiques, présence de l’association Une lueur d’espoir pour les enfants le samedi, animation musicale le dimanche. Crêpes à déguster sur place ou à emporter ; commandes possibles sur réservation. .
Moulin du Stall Lieu-dit Moulin du Stall Locunolé 29310 Finistère Bretagne +33 6 75 55 08 94
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English :
L’événement Le moulin du Stall, sur les rives de l’Ellé JEMP 2026 Locunolé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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