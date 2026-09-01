Le moulin du Stall, sur les rives de l’Ellé JEMP 2026 Moulin du Stall Locunolé

Informations pratiques

Locunolé

Le moulin du Stall, sur les rives de l’Ellé JEMP 2026

Moulin du Stall Lieu-dit Moulin du Stall Locunolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’histoire et le patrimoine local à travers la visite de ce moulin niché au coeur de la vallée de l’Ellé. Entre savoir-faire ancien, nature et mémoire des lieux, laissez-vous conter la vie du moulin grâce aux visites menées par ses habitants. Jeux en bois, vente d’objets artistiques, présence de l’association Une lueur d’espoir pour les enfants le samedi, animation musicale le dimanche. Crêpes à déguster sur place ou à emporter ; commandes possibles sur réservation. .

Moulin du Stall Lieu-dit Moulin du Stall Locunolé 29310 Finistère Bretagne +33 6 75 55 08 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le moulin du Stall, sur les rives de l’Ellé JEMP 2026 Locunolé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS