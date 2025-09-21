Le Moulin Garreau Moulin Garreau Gennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le moulin Garreau (commune de Louerre) sera ouvert au public dimanche après-midi 21 septembre pour des visites guidées sur ce chantier de restauration. Il s’agit d’un des plus anciens moulins-cavier du Maine-et-Loire, daté du début du XVIe s. Les visites seront assurées par une archéologue à 14h, 15h00 et 16h.

Le site est ouvert tout l’après-midi en simple visite.

Dans le même temps, une expérimentation sera en cours : cuisson de poteries néolithiques dans un four en argile construit par des archéologues et céramistes.

Moulin Garreau Moulin Garreau Louerre 49700 Tuffalun Gennes 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 73 46 91 36 http://www.moulin-garreau.fr/ Le moulin est situé sur un plateau isolé entre les hameaux de La Bardinière et de Couesne. Depuis Gennes, prendre la route de Trézan sur deux km.

