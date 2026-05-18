Le Moulin Raconte Histoires et contes pour tous au Moulin Cornille Moulin Cornille Maussane-les-Alpilles

Maussane-les-Alpilles

Le Moulin Raconte Histoires et contes pour tous au Moulin Cornille

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026. Moulin Cornille 22 rue Charloun Rieu Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Venez vous plonger dans un univers magique de contes et d’histoires au cœur du Moulin Cornille à Maussane-les-Alpilles les 5, 6 et 7 juin 2026 !

Le Moulin Raconte Histoires et contes pour tous !

Venez vous plonger dans un univers magique de contes et d’histoires au cœur du Moulin Cornille à Maussane-les-Alpilles les 5, 6 et 7 juin 2026 !



Vendredi 5 juin, à 18 h



Danielle et Hélène nous conteront comment un petit étourneau sauva la vie d’un puissant taureau Camargue sur un texte de l’écrivain Joseph d’Arbaud tiré de La Sauvagine . Joseph d’Arbaud, plus connu pour La bête du Vaccarès .



pour enfants et adultes







Samedi 6 juin à 16h30



*Roubin, le mulet de Charloun, vous emmènera depuis Castillon jusque dans le Marais des Baux. Ensuite, dans les collines des Alpilles, vous suivrez les aventures de Chien Rouge, Chien magicien, écolo.



Textes inédits de Michèle V par le conteur Dominique Audren



**Nous resterons dans les Alpilles pour rencontrer Crusoé de Rose Benson, tout un monde en rose. C’est André C qui contera l’aventure qu’il a vécue au détour d’un sentier.



pour enfants et adultes







Samedi 6 juin à 18h



La conteuse Sabrina Poulette, vous convie à une dégustation de contes d’ici et d’ailleurs, depuis la mise en bouche jusqu’au dessert, vous savourerez le menu.



pour enfants et adultes







Dimanche 7 juin à 18h



Ce sera Paul Fructus, acteur, (Au Festival d’Avignon, il a donné Les Travailleurs de la Mer , Hugo, la rage et le rêve , Giono, la nuit, la lumière ). Cette fois, il nous entraînera dans un monde imaginaire, celui de Brisemanche, concierge de la Salle polyvalente de Fifre sur Tambourin et du petit Mozard .



Pour adultes







Moulin Cornille, rue Charloun Rieu, Maussane-les-Alpilles

Organisé par l’association Terres des Baux d’hier à aujourd’hui



Entrée libre .

Moulin Cornille 22 rue Charloun Rieu Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur terresdesbaux@laposte.net

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English :

Come and immerse yourself in a magical world of fairy tales and stories at the Moulin Cornille in Maussane-les-Alpilles on 5, 6 and 7 June 2026!

L’événement Le Moulin Raconte Histoires et contes pour tous au Moulin Cornille Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles