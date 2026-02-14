Le moustique, ennemi public numéro un ?, Médiathèque Emile Zola, Montpellier

Le moustique, ennemi public numéro un ? Mardi 31 mars, 18h00 Médiathèque Emile Zola Hérault

Comment pourquoi les moustiques deviennent si résistants et envahissants?

Comment lutte t’on en zone tropicale contre eux ? est-ce qui nous attend en métropole avec le réchauffement climatique global?

Où en est t-on sur le littoral méditerranéen comme à Montpellier en termes de démoustication ?

Ce sont ces questions et bien d’autres encore qui seront abordées lors de cette table-ronde qui fera dialoguer Cécile Everard, notre journaliste en résidence, Haoues Alout, chercheur INRAE (Unité Cirad/INRAE ASTRE)qui travaille sur les moustiques et leur résistance aux insecticides et Cyril Sabatini, responsable du Service « Risques Environnementaux » à la Mairie de Montpellier.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque Emile Zola 218 boulevard aéroport international 34000 montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie

Une rencontre autour de la question des moustiques en partenariat avec le CIRAD, INRAE et la Mairie de Montpellier.