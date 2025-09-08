Le Mouvement Croix-Rouge / Croissant-Rouge par François CLAVIER Rue du Général de Gaulle Pontivy

mardi 10 mars 2026.

Le Mouvement Croix-Rouge / Croissant-Rouge par François CLAVIER

Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2026-03-10 14:30:00

fin : 2026-03-10 16:30:00

2026-03-10

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Chargé de projet Pôle diffusion du droit international humanitaire · Croix-Rouge française, Bénévole à la Croix rouge française .Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est constitué de trois entités le

Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale et les 191 sociétés nationales (Croix-Rouge ou Croissant-Rouge). La conférence présente l’historique, les principes, les emblèmes et les activités de cette organisation humanitaire la plus importante au monde, qui intervient dans les conflits armés, dans les catastrophes naturelles ou technologiques ou auprès des populations qui souffrent. Les conflits armés et les crises humanitaires en Ukraine, dans la bande de Gaza, par exemple, démontrent actuellement l’importance du Mouvement. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

