Le Moyen Âge par les Brigands du Mont Paon Esplanade du château Les Baux-de-Provence

Le Moyen Âge par les Brigands du Mont Paon

Du samedi 4 au lundi 6 avril 2026 de 10h à 18h. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Rencontre avec les Chevaliers des Baux dans leurs plus beaux costumes. Chevaliers et troubadours proposeront des défilés , et des animations médiévales toute la journée au château et au village.

Suivez les Brigands du Mont Paon et plongez dans des animations familiales et ludiques au château

Jeux de bois + quelques dégustations de vin médiéval

Une cabane en déco + calligraphie et enluminure

Frappe de la monnaie dans la forge 10h30 et 14h

Rencontre avec des chevaliers devant les cabanes

Expression du moyen-âge sur scène 16h

et, déambulation costumée dans les rues du village à partir de 13h30 .

Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Meet the Knights of Les Baux in their finest costumes. Knights and troubadours will put on parades and medieval entertainment all day long at the castle and in the village.

L’événement Le Moyen Âge par les Brigands du Mont Paon Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Baux de Provence