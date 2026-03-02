Le MUDO des enfants Vacances de printemps (7 ans et +) Beauvais

Le MUDO des enfants Vacances de printemps (7 ans et +)

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Pendant les vacances scolaires, les plus jeunes sont invités à découvrir les œuvres du musée avant de passer en atelier pour découvrir une pratique artistique et laisser s’exprimer leur créativité place à l’imagination !

> Jeudi 23 avril de 14h30 à 16h30

Ne pas copier !

Copie une oeuvre du musée et apportes-y ta touche personne. Le résultat sera-t-il moderne, bizarre, décalé…?Nous avons hâte de le découvrir !

POUR LES ENFANTS de 7 ans et + (sans adulte)

Tarif 5€ par enfant (à partir de 7 ans) à payer sur place.

Durée 2h

Pendant les vacances scolaires, les plus jeunes sont invités à découvrir les œuvres du musée avant de passer en atelier pour découvrir une pratique artistique et laisser s’exprimer leur créativité place à l’imagination !

> Jeudi 23 avril de 14h30 à 16h30

Ne pas copier !

Copie une oeuvre du musée et apportes-y ta touche personne. Le résultat sera-t-il moderne, bizarre, décalé…?Nous avons hâte de le découvrir !

POUR LES ENFANTS de 7 ans et + (sans adulte)

Tarif 5€ par enfant (à partir de 7 ans) à payer sur place.

Durée 2h .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the school vacations, youngsters are invited to discover the museum?s works of art before taking part in a workshop to discover an artistic practice and let their creativity run riot: let their imaginations run wild!

> Thursday April 23, 2.30 4.30 pm

Don’t copy!

Copy a work from the museum and add your own personal touch. We can’t wait to find out!

FOR CHILDREN aged 7 and over (without adult)

Price: 5? per child (aged 7 and over) ? to be paid on site.

Duration: 2 hours

L’événement Le MUDO des enfants Vacances de printemps (7 ans et +) Beauvais a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis