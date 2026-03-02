Le MUDO des enfants Vacances de printemps (7 ans et +) Beauvais
Le MUDO des enfants Vacances de printemps (7 ans et +) Beauvais jeudi 23 avril 2026.
Le MUDO des enfants Vacances de printemps (7 ans et +)
1 Rue du Musée Beauvais Oise
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Pendant les vacances scolaires, les plus jeunes sont invités à découvrir les œuvres du musée avant de passer en atelier pour découvrir une pratique artistique et laisser s’exprimer leur créativité place à l’imagination !
> Jeudi 23 avril de 14h30 à 16h30
Ne pas copier !
Copie une oeuvre du musée et apportes-y ta touche personne. Le résultat sera-t-il moderne, bizarre, décalé…?Nous avons hâte de le découvrir !
POUR LES ENFANTS de 7 ans et + (sans adulte)
Tarif 5€ par enfant (à partir de 7 ans) à payer sur place.
Durée 2h
1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr
English :
During the school vacations, youngsters are invited to discover the museum?s works of art before taking part in a workshop to discover an artistic practice and let their creativity run riot: let their imaginations run wild!
> Thursday April 23, 2.30 4.30 pm
Don’t copy!
Copy a work from the museum and add your own personal touch. We can’t wait to find out!
FOR CHILDREN aged 7 and over (without adult)
Price: 5? per child (aged 7 and over) ? to be paid on site.
Duration: 2 hours
L’événement Le MUDO des enfants Vacances de printemps (7 ans et +) Beauvais a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis