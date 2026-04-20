LE MUGUET A NEFFIES avenue de la gare Neffiès
LE MUGUET A NEFFIES avenue de la gare Neffiès vendredi 1 mai 2026.
Neffiès
LE MUGUET A NEFFIES
avenue de la gare 21 trav de l’église Neffiès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Vente de muguet de 8h30 à 12h sur le parvis de l’église et sur le parking de la Cave coopérative OFFREZ DU PLAISIR
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avenue de la gare 21 trav de l’église Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 56 70 03 70 agn34320@gmail.com
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English :
Lily of the valley sale from 8.30am to 12pm on the church forecourt and in the Cave coopérative parking lot: OFFER YOUR PLEASURE
L’événement LE MUGUET A NEFFIES Neffiès a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT AVANT-MONTS