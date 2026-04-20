LE MUGUET A NEFFIES avenue de la gare Neffiès

Neffiès

LE MUGUET A NEFFIES

avenue de la gare 21 trav de l’église Neffiès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Vente de muguet de 8h30 à 12h sur le parvis de l’église et sur le parking de la Cave coopérative OFFREZ DU PLAISIR

.

avenue de la gare 21 trav de l’église Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 56 70 03 70 agn34320@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lily of the valley sale from 8.30am to 12pm on the church forecourt and in the Cave coopérative parking lot: OFFER YOUR PLEASURE

L’événement LE MUGUET A NEFFIES Neffiès a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT AVANT-MONTS