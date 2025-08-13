Le MuMo x Centre Pompidou au camping ! – Exposition « En voyage » Centre Socio-Culturel Val Cisse. Les Pâtis 37530 Nazelles-Négron Nazelles-Négron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-13T17:00:00 – 2025-08-13T19:00:00

Fin : 2025-08-15T17:00:00 – 2025-08-15T18:30:00

Venez découvrir « En voyage » l’exposition du MuMo x Centre Pompidou ! Un musée itinérant fondé par Ingrid Brochard et issu de la collaboration entre la Fondation Art Explora et le Centre Pompidou.

Exposition gratuite pour petits et grands autour de la thématique du voyage, visite libre ou guidée avec nos médiateurs.rices.

Une exposition imaginée par Annalisa Rimmaudo, attachée de conservation du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou avec les oeuvres de la collection du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou : Etel ADNAN, Flavia ALMAN, Alighiero e BOETTI, Matt BRYANS, Fleury Joseph CRÉPIN, Alecio de ANDRADE, ERRÓ, Duane HANSON, Lucien HERVÉ, Thomas HOEPKER, Peter KLASEN, Germaine KRULL, Ergy LANDAU, Eli LOTAR, Georges MÉLIÈS, Bruno MUNARI, Gina PANE, Piero PIZZI CANNELLA, Man RAY, Jean-Jacques RULLIER, William WEGMAN, Andrew Norman WILSON.

Du 14 juillet au 29 août et du 22 septembre au 31 octobre 2025, le MuMo x Centre Pompidou sillonne la région Centre-Val de Loire à la rencontre de 4 500 visiteurs.

Été culturel

© Quentin Chevrier