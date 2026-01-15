Le mur du Parc

Villers-Cotterêts

2026-02-08 13:30:00

2026-02-08

2026-02-08

Balade guidée autour du mur du parc du château de Villers-Cotterêts.

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30 vers le site de marche.

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 59 15 48

English :

Guided walk around the wall of the château de Villers-Cotterêts park.

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1:30pm departure to the walk site.

