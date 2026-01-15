Le mur du Parc Villers-Cotterêts
Le mur du Parc Villers-Cotterêts dimanche 8 février 2026.
Le mur du Parc
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne
Début : 2026-02-08 13:30:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Balade guidée autour du mur du parc du château de Villers-Cotterêts.
Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30 vers le site de marche.
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 59 15 48
English :
Guided walk around the wall of the château de Villers-Cotterêts park.
Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1:30pm departure to the walk site.
