« Le Mur qui nous sépare » – « Zwischen uns die Mauer » Jeudi 6 novembre, 20h00 Cinéma l’Étoile Gironde

5,50 €

Film de 2019, réalisé par Norbert Lechner pour le 35ᵉ anniversaire de la chute du mur de Berlin, ce long métrage est l’adaptation du roman autobiographique de Katja Hildebrand. Berlin 1986, rencontre d’une jeune lycéenne d’Allemagne de l’Ouest et d’un jeune de Berlin Est.

Ce film nous plonge au cœur de l’époque historique du Mur. Il sera suivi d’un débat en présence de l’intervenant Hans Herth, qui se consacre à l’approfondissement de l’entente et la coopération culturelle, entre la France et l’Allemagne.

Cinéma l'Étoile Place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles

À l’occasion de l’anniversaire de la chute du mur de Berlin le film « Le mur qui nous sépare », tiré d’une histoire vraie, sera suivi d’un débat animé par un conférencier.