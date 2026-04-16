Brélès

Le murmure des arbres

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Spectacle conté au cœur du parc du château. Une parenthèse enchantée écrite avec, sur, et pour les arbres. Laissez-vous porter par cette ode à la nature. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

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English : Le murmure des arbres

L’événement Le murmure des arbres Brélès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE