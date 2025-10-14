Le murmure des feuilles par Jean-Marie Séveno Le StanG Pluvigner

Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-31

Dans le cadre d’un Automne Autrement 2025

Exposition

Exposition qui met la nature à l’honneur, c’est une plongée dans la Bretagne sauvage. Plusieurs milieux sont présentés l’aurore et les premières lueurs du printemps, les milieux humides avec des espèces aussi emblématiques que la loutre d’Europe ou le hibou des marais, la beauté végétale des sous-bois, la symphonie de l’automne et la majesté du cerf ainsi que le monde des noctambules.

Cette exposition met en avant la richesse du patrimoine breton et par là-même une partie du patrimoine naturel du pays.

Ouvert sur les horaires d’ouverture du pôle culturel .

Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

