Le murmure des mômes animations et ateliers jeunesse AUCUN Aucun

Le murmure des mômes, la nouvelle journée dédiée à la jeunesse organisée par l’équipe du Murmure du monde !
Samedi 11 octobre 2025, au Tiers Lieu d’Azun offrez à vos enfants un atelier d’illustration, de photo, un goûter crêpes ou une soirée ciné.
Programme de la journée
– 9h30-11h La grande fresque de la peur.
Explorons la traversée de la peur en lisant un conte puis en réalisant collectivement un paysage symbolique.
Pour les 5 à 10 ans en tandem parent-enfant.
Inscription indispensable 10 € par tandem 1 parent-1 enfant.
– 11h-12h30 La grande fresque de la joie.
Continuons avec la traversée de la joie !
Pour les 5 à 10 ans en tandem parent-enfant.
Inscription gratuite mais indispensable 10 € par tandem 1 parent-1 enfant.
– 14h-17h Camera obscura
Initiation à la sténopé cette petite boîte percée d’un trou qui capture la lumière…
Atelier pour les 8 à 12 ans.
Inscription indispensable 8 € par participant.
– 16h30 Goûter crêpes
– 18h30 Soirée courts-métrages (à partir de 7 ans)
Une sélection de courts-métrages pour une soirée ciné unique ! Durée 1h15.
Prix libre
.
English :
Le murmure des mômes, the new day dedicated to young people organized by the Murmure du monde team!
On Saturday, October 11, 2025, at the Tiers Lieu in Azun, treat your children to an illustration workshop, a photo workshop, a pancake party or a movie night.
Program for the day
– 9:30am-11am: The great fresco of fear.
Let’s explore the journey of fear by reading a story and then collectively creating a symbolic landscape.
For ages 5 to 10, in parent-child tandem.
Registration essential 10 ? per tandem 1 parent-1 child.
– 11am-12.30pm: The great fresco of joy.
Let’s continue with the joy crossing!
For 5- to 10-year-olds in parent-child tandem.
Registration free but essential 10 ? per tandem 1 parent-1 child.
– 2pm-5pm: Camera obscura
Introduction to the pinhole camera: a small box with a hole that captures light?
Workshop for 8 to 12 year-olds.
Registration essential 8? per participant.
– 4:30pm: Pancake snack
– 6:30pm: Short film evening (ages 7 and up)
A selection of short films for a unique movie night! Running time 1h15.
Free admission
German :
Le murmure des mômes, der neue Tag, der der Jugend gewidmet ist und vom Team des Murmure du monde organisiert wird!
Samstag, den 11. Oktober 2025, im Tiers Lieu d’Azun bieten Sie Ihren Kindern einen Illustrations- oder Fotoworkshop, einen Crêpes-Imbiss oder einen Filmabend.
Programm des Tages
– 9.30-11.00 Uhr: Das große Fresko der Angst.
Erforschen wir die Überquerung der Angst, indem wir eine Geschichte lesen und dann gemeinsam eine symbolische Landschaft gestalten.
Für 5- bis 10-Jährige im Eltern-Kind-Tandem.
Anmeldung erforderlich 10 ? pro Tandem 1 Elternteil-1 Kind.
– 11.00-12.30 Uhr: Das große Fresko der Freude.
Weiter geht’s mit der Überquerung der Freude!
Für 5- bis 10-Jährige im Tandem Eltern-Kind.
Anmeldung kostenlos, aber unbedingt erforderlich 10? pro Tandem 1 Elternteil-1 Kind.
– 14h-17h: Camera obscura
Einführung in die Lochkamera: diese kleine Schachtel mit einem Loch, die das Licht einfängt?
Workshop für 8- bis 12-Jährige.
Anmeldung erforderlich 8 ? pro Teilnehmer.
– 16:30 Uhr: Crêpes-Essen
– 18:30 Uhr: Kurzfilmabend (ab 7 Jahren)
Eine Auswahl an Kurzfilmen für einen einzigartigen Filmabend! Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.
Freier Preis
Italiano :
Le murmure des mômes, la nuova giornata dedicata ai giovani organizzata dal team Murmure du monde!
Sabato 11 ottobre 2025, presso il Tiers Lieu di Azun, regalate ai vostri figli un laboratorio di illustrazione o di fotografia, una merenda a base di pancake o una serata cinematografica.
Programma della giornata:
– 9.30-11.00: Il grande affresco della paura.
Esploriamo il viaggio della paura leggendo una storia e creando insieme un paesaggio simbolico.
Per bambini di 5-10 anni, in tandem genitori-figli.
Iscrizione indispensabile 10? per tandem 1 genitore-1 bambino.
– 11.00-12.30: Il grande affresco della gioia.
Continuiamo il viaggio della gioia!
Per bambini dai 5 ai 10 anni in tandem genitori-figli.
Iscrizione gratuita ma indispensabile 10? per tandem 1 genitore-1 bambino.
– 14.00-17.00: Camera oscura
Un’introduzione alla macchina fotografica a foro stenopeico: una piccola scatola con un foro che cattura la luce?
Laboratorio per bambini dagli 8 ai 12 anni.
Iscrizione obbligatoria 8 € per partecipante.
– ore 16.30: Merenda a base di frittelle
– 18.30: Serata di cortometraggi (dai 7 anni)
Una selezione di cortometraggi per una serata cinematografica unica! Durata 1h15.
Ingresso libero
Espanol :
Le murmure des mômes, ¡la nueva jornada dedicada a los jóvenes organizada por el equipo de Murmure du monde!
El sábado 11 de octubre de 2025, en el Tiers Lieu de Azun, obsequie a sus hijos con un taller de ilustración o fotografía, una merienda de tortitas o una tarde de cine.
Programa del día:
– 9h30-11h: El gran fresco del miedo.
Exploremos el viaje del miedo leyendo un cuento y luego creando juntos un paisaje simbólico.
Para niños de 5 a 10 años, en tándem padres-hijos.
Imprescindible inscripción 10? por tándem 1 padre-1 niño.
– 11h-12h30: El gran fresco de la alegría.
¡Continuemos con el viaje de la alegría!
Para niños de 5 a 10 años en tándem padres-hijos.
Inscripción gratuita pero imprescindible 10€ por tándem 1 padre-1 niño.
– 14:00-17:00: Cámara oscura
Iniciación a la cámara estenopeica: una pequeña caja con un agujero que capta la luz..
Taller para niños de 8 a 12 años.
Imprescindible inscripción 8? por participante.
– 16.30 h: Merienda de tortitas
– 18.30 h: Tarde de cortometrajes (a partir de 7 años)
Una selección de cortometrajes para una tarde de cine única Duración: 1h15.
Entrada gratuita
