Le murmure des Racines Haguenau

Valentín est solitaire. Il vit entre deux univers. D’un côté, son monde imaginaire, où vivent ses ancêtres ; de l’autre, le monde réel. Tiraillé entre deux cultures, le Chili et la France, Valentín est en quête de réconciliation. De tableau en tableau, il puisera dans ses racines le courage et l’amour de ses ancêtres. Il pourra alors, tout en gardant sa joie et sa spontanéité, affronter la réalité et trouver sa place en ce monde. Sa quête de réconciliation l’amènera ainsi à faire sereinement le lien entre ses deux cultures, entre les morts et les vivants, entre la musique et le silence.

Le murmure des Racines nous plonge dans une écriture poétique et sensible à travers la musique du compositeur multi-instrumentiste Gonzalo Campo et les mots de l’autrice Julie Rey (Robert Laffont, l’École des Loisirs). Ensemble, ils ont tissé ce va et vient entre fiction, imaginaire, textes et musiques, nous livrant une œuvre pluridisciplinaire, poétique et sonore. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Valentín is a loner. He lives between two worlds. On one side, his imaginary world, where his ancestors live; on the other, the real world.

German :

Valentín ist ein Einzelgänger. Er lebt zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite ist seine Fantasiewelt, in der seine Vorfahren leben, auf der anderen Seite die reale Welt.

Italiano :

Valentín è un solitario. Vive tra due mondi. Da un lato, il suo mondo immaginario, dove vivono i suoi antenati; dall’altro, il mondo reale.

Espanol :

Valentín es un solitario. Vive entre dos mundos. Por un lado, su mundo imaginario, donde viven sus antepasados; por otro, el mundo real.

