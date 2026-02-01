Le Murmure des Songes | Danse rue Charles de Gaulle Châteaubernard

Le Murmure des Songes | Danse

rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Longtemps directeur du Centre chorégraphique national de la Rochelle, Kader Attou ouvre pour la première fois son répertoire au monde de l’enfance.

rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 81

English : Le Murmure des Songes | Dance

Long-time director of the Centre chorégraphique national de la Rochelle, Kader Attou opens his repertoire to the world of childhood for the first time.

