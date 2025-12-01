Le murmure du Pastre conte de Noël concert crypté Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Le murmure du Pastre conte de Noël concert crypté

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 16h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Spectacle conçu et présenté par le conteur Rémy Salamon et les chanteurs et musiciens de l’association Lo Terralhet et la complicité des santons des ateliers Isoline Fontanille.

Que font les santons, toute une année enfermés dans une boite en carton?





Un spectacle de musiques, chants et contes de Provence pour partager le temps d’une après midi la naïve dévotion du mystère de Noël. Une porte ouverte sur la magie de Noël, un moment convivial et chaleureux à partager en famille ou entre amis. Ce spectacle familial est accessible aux enfants à partir de 5 ans .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A show conceived and presented by storyteller Rémy Salamon and the singers and musicians of the Lo Terralhet association, with the complicity of santons from the Isoline Fontanille workshops.

German :

Das Spektakel wurde von dem Erzähler Rémy Salamon und den Sängern und Musikern des Vereins Lo Terralhet konzipiert und präsentiert, mit der Komplizenschaft der Santons aus den Ateliers Isoline Fontanille.

Italiano :

Ideato e presentato dal narratore Rémy Salamon e dai cantanti e musicisti dell’associazione Lo Terralhet, con la complicità dei santoni dei laboratori di Isoline Fontanille.

Espanol :

Concebido y presentado por el cuentacuentos Rémy Salamon y los cantantes y músicos de la asociación Lo Terralhet, con la complicidad de los santones de los talleres Isoline Fontanille.

L’événement Le murmure du Pastre conte de Noël concert crypté Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille