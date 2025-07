Le murmure du vivant Poésie, chant, violoncelle Festival du Repos Sauvage La baronnerie Chalonnes-sur-Loire

La baronnerie 1287 Levée de la Grêlerie Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-07-19 20:00:00

2025-07-19

Le fleuve Loire, les animaux, les végétaux, les lichens… La présence vivante des habitant.es du Repos Sauvage sera entremêlée à la poésie vibrante d’Albane Gellé, accompagnée de la chanteuse Chloé Cailleton et de la violoncelliste Solène Comsa

En première partie de soirée et au cours de l’après-midi, Solène Comsa et Chloé Cailleton improviseront avec les textes de l’atelier d’écriture de mai 2025 écrits avec la langue vivante et murmurante du Repos Sauvage

• 18h Causerie avec Antoinette Bois de Chesne, animatrice de l’atelier d’écriture ; elle nous parlera de son lien aux mots et au vivant.

• 19h Apportez votre pique-nique

Les soirées sont en extérieur, certaines seront abritées sous le chapiteau de la Linotte. Elles sont parfois fraîches au bord de l’eau, pensez-y ! Buvette avant et après les soirées Pas de paiement par CB, nous ne sommes pas équipées !

C’est où ? dans l’île de Chalonnes-sur-Loire, au lieu-dit La Baronnerie , en direction de la Tête de l’île . À 50 m du circuit Loire à vélo.

L’ensemble du programme du Repos sauvage est téléchargeable ici http://www.lerepossauvage.blogspot.com

Contact 06 89 50 97 69 06 86 24 75 08 lesdevisseuses@gmail.com

https://www.facebook.com/people/Le-Repos-Sauvage/61574155637628 .

La baronnerie 1287 Levée de la Grêlerie Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 24 75 08 lesdevisseuses@gmail.com

English :

The Loire River, animals, plants, lichens… The lively presence of Repos Sauvage residents will be interwoven with the vibrant poetry of Albane Gellé, accompanied by singer Chloé Cailleton and cellist Solène Comsa

German :

Der Fluss Loire, die Tiere, die Pflanzen, die Flechten… Die lebendige Präsenz der Bewohner des Repos Sauvage wird mit der vibrierenden Poesie von Albane Gellé verwoben, die von der Sängerin Chloé Cailleton und der Cellistin Solène Comsa begleitet wird

Italiano :

Il fiume Loira, gli animali, le piante, i licheni… La presenza viva degli abitanti di Repos Sauvage si intreccia con la vibrante poesia di Albane Gellé, accompagnata dalla cantante Chloé Cailleton e dalla violoncellista Solène Comsa

Espanol :

El río Loira, animales, plantas, líquenes… La presencia viva de los habitantes de Repos Sauvage se entrelazará con la vibrante poesía de Albane Gellé, acompañada por la cantante Chloé Cailleton y la violonchelista Solène Comsa

