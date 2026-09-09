Le musée à la loupe !, Hôtel de Ville de Brest, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Brest · Brest
Informations pratiques
Le musée à la loupe ! 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Brest Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le bâtiment du Musée des Beaux-Arts de Brest métropole est fermé, mais l’équipe continue d’agir au quotidien pour la bonne conservation des collections.
Venez découvrir les coulisses de la conservation et de la régie technique à travers quelques actions mises en place pour le bien-être des oeuvres.
Vous pouvez aussi apporter un petit objet fétiche ou un doudou pour l’étudier comme une oeuvre d’art !
Hôtel de Ville de Brest 2 Rue Frézier 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 0298342610 https://archives.brest.fr/ https://brest.fr/ Hôtel de ville de Brest, inauguré en 1961. Parking Liberté, tramway arrêt Liberté
Le bâtiment du Musée des Beaux-Arts de Brest métropole est fermé, mais l’équipe continue d’agir au quotidien pour la bonne conservation des collections.
© Musée des Beaux-Arts de Brest
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