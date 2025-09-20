Le musée « autrefois l’école » Autrefois l’Ecole à Fontenay Fontenay-le-Comte

Le musée « autrefois l’école » 20 et 21 septembre Autrefois l’Ecole à Fontenay Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ce musée est une immersion dans une classe telle qu’elle a existé au siècle dernier. Retour en enfance pour les anciens, lieu de découverte pour les plus jeunes : petits lits, moyens audio-visuels éducatifs, tables, poêle, tableaux noirs, compendiums, livres de classe, tenue d’écoliers… Tout cela aussi présenté dans une vidéo historique.

Autrefois l’Ecole à Fontenay 93 rue de la République, Fontenay-le-comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire Découverte ou retour dans la classe du siècle dernier reconstituée à l’authentique, sans oublier le dortoir des tout-petits…

• Lectures ponctuelles de textes de récitation d’époque.

• Projection d’une vidéo : « L’école et la laïcité ». parking rue de la République ou place de Verdun

Journées européennes du patrimoine 2025

Amicale laïque