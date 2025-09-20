Le musée Bargoin en mode panoramique Musée Bargoin Clermont-Ferrand

Nombre de places limité, Sur réservation, Accès au toit par les escaliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Un lieu inédit, une vue époustouflante : venez admirer le paysage et regarder la ville autrement ! Les équipes du musée Bargoin et le Pays d’art et d’Histoire décryptent pour vous le panorama.

Musée Bargoin 45 rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 33443762550 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-bargoin [{« type »: « email », « value »: « accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 43 76 25 50 »}] En 2025, le musée Bargoin entame un vaste chantier des collections préalable à leur déménagement vers le nouveau centre de conservation des musées métropolitains (actuellement en construction). S’en suivra une période de grands travaux jusqu’à la réouverture d’un nouveau musée Bargoin, métamorphosé en musée d’archéologie et d’histoire du territoire. La salle consacrée au Sanctuaire de la Source des Roches reste accessible au public, avec des horaires aménagés. Du mardi au jeudi, de 9h à 17h, pour les groupes, sur réservation exclusivement. Du vendredi au dimanche, de 11h à 18h, pour toutes et tous !

