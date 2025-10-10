Le musée Carnavalet : un voyage au cœur de l’histoire parisienne Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris

Le musée Carnavalet : un voyage au cœur de l’histoire parisienne Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris vendredi 10 octobre 2025.

Situé dans le quartier du Marais, le musée Carnavalet est entièrement dédié à l’histoire de Paris.

Sa collection permanente propose un parcours immersif à travers les siècles, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Peintures, sculptures, objets du quotidien, mobiliers et décors reconstitués racontent les événements majeurs qui ont façonné la ville : la Révolution française, les transformations haussmanniennes, les expositions universelles, et bien plus encore.

Chaque salle offre une plongée dans une époque, une ambiance, une vision de Paris.

Une visite enrichissante pour comprendre les racines et les métamorphoses de la Ville Lumière.

Le musée Carnavalet vous ouvre les portes de la mémoire de Paris. À travers sa collection permanente, découvrez les grandes étapes de l’évolution de la capitale, ses bouleversements historiques et son patrimoine culturel, mis en scène par des œuvres, objets et reconstitutions saisissantes.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit

Inscription

obligatoire

par mail: animation@regiepariscentre.org

ou par téléphone :

06 78 61 07 29.

Nombre de place limité à 11

Public adultes. A partir de 55 ans.

Musée Carnavalet – Histoire de Paris 23, rue Madame de Sévigné 75003 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris