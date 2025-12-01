Le Musée Colette fête Noël Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Le Musée Colette fête Noël

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-20

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Musée Colette ouvrira le temps d’un week-end, le samedi 20 et le dimanche 21 décembre de 10h à 18h.

Lors de cette ouverture exceptionnelle, vous bénéficierez du tarif unique à 5,00€ par personne pour la visite du musée et de l’exposition temporaire 2025 Colette épicurienne qui sera toujours visible au premier étage.

Le samedi à 15h, Samia Bordji, directrice du musée, proposera une lecture de textes à la Pause Gourmande, boutique et salon de thé du musée Noël et jour de l’an chez Colette .

Vous pourrez découvrir le musée décoré et nos paniers composés vous attendront à la boutique pour vos cadeaux de dernière minute. Enfin, notre carte éphémère au salon de thé vous donnera l’eau à la bouche en attendant les repas de fêtes.

Venez célébrer cette fin d’année à nos côtés ! .

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 09 76 68 contact@musee-colette.com

