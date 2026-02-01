Le musée comme vous ne l’avez jamais vu ! Musée de Sens Sens

Le musée comme vous ne l’avez jamais vu !

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

2026-02-11 2026-02-13 2026-02-18 2026-02-20

Une visite insolite pour toute la famille durant les vacances scolaires de février en zone A !

De la salle synodale au palais des archevêques jusqu’aux jardins de l’Orangerie, partez à l’affut des richesses cachées de bâtiments qui ont traversé des siècles d’histoire de Sens. Ce patrimoine exceptionnel conserve de nombreux trésors architecturaux plafonds, décors peints et sculptés, vitraux, cheminées…

Dotés de jumelles et de loupes, les explorateurs s’émerveillent à la recherche du très grand et du tout petit en parcourant des lieux habituellement fermés au public pour découvrir tous leurs secrets !

Tout public À partir de 7 ans

