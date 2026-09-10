Le musée comme vous ne l’avez jamais vu ! Visite-atelier, La Fabrique du musée, Gonesse

Informations pratiques

Le musée comme vous ne l’avez jamais vu ! Visite-atelier Samedi 19 septembre, 17h00 La Fabrique du musée Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de La Fabrique du musée et découvrez le futur musée sous un angle inédit !

Visite-atelier en continu

Explorez les coulisses du futur musée à travers une visite ludique et participative. Découvrez les collections, les grandes idées qui façonneront le musée de demain et prenez part à un atelier de pratique artistique mêlant patrimoine et photographie.

Une expérience originale pour imaginer le musée autrement, en famille ou entre amis.

La Fabrique du musée 24 rue de Paris 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France 07 87 29 09 49 https://www.roissypaysdefrance.fr/vivre/culture/la-fabrique-du-musee [{« type »: « phone », « value »: « 07.87.29.09.49 »}, {« type »: « email », « value »: « lafabriquedumusee@roissypaysdefrance.fr »}] La Fabrique du musée est l’espace de préfiguration du futur musée d’histoire et de société qui sera installé en 2029 dans l’hôpital-hospice de 1841 de la ville de Gonesse. Le musée conserve près de 50 000 objets qui retracent l’évolution de l’école du XIXème siècle à nos jours. La Fabrique du musée explore les liens entre éducation, santé et société à travers des expositions et une programmation culturelle ouverte à tous pour réfléchir à cette question essentielle : quelle place pour l’enfant dans la société d’aujourd’hui et de demain ? Accès par le RER D, Gare de Villiers le Bel-Gonesse-Arnouville puis Bus 23, arrêt Saint Nicolas.

En voiture, parking de Coulanges, gratuit.

Visite guidée et atelier artistique

©PREAU