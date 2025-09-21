Le Musée Conservatoire des Traditions rurales vous ouvre ses portes Musée-conservatoire des traditions rurales Mauriac

Gratuit

Installé dans une ancienne ferme, le musée-conservatoire vous amène à la rencontre du passé à travers la vie de nos aïeux dans les années 50. Des bénévoles vous font découvrir avec passion :

l’ostal (l’habitation, en patois), où la vie semble encore présente, le pain posé sur la table, la cheminée (cantou), le mobilier

la grange rassemble de nombreux outils et du matériel servant aux travaux agricoles (fenaison, récolte, labour, moisson…)

l’étable recèle un surprenant panel d’outils touchant aux vieux métiers (vacher avec la fabrication du Cantal, menuisier, sabotier, lavandière…)

A l’extérieur, des outils pour travaux des champs, faucheuses, chars à foin, brabants…

et dégustation de bourriols et pompes grasses toutes la journée

Musée-conservatoire des traditions rurales Route de Pleaux, 15200 Mauriac Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 04 84 Installé dans une ancienne ferme, le musée-conservatoire vous amène à la rencontre du passé à travers la vie de nos aïeux dans les années 50. L’ostal (l’habitation en patois), mobilier auvergnat et cheminée « cantou ». La grange et ses outils et matériel servant aux travaux agricoles. L’étable avec un panel d’outils touchants aux vieux métiers. Le dimanche démonstration de battage du blé noir à la batteuse et au fléau.

