Le musée d’Art et d’Histoire d’Amboise aux couleurs de Noël

5 Rue François 1er Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-26

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le musée d’Art et d’Histoire d’Amboise vous ouvre ses portes.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le musée d’Art et d’Histoire d’Amboise vous ouvre ses portes.

Le musée sera décoré aux couleurs de Noël, pour une ambiance magique à ne pas manquer en famille ou entre amis.

Entrée libre. 0 .

5 Rue François 1er Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 42

English : The Amboise Museum of Art and History decked out for Christmas

The Amboise Museum of Art and History is opening its doors for the festive season.

L’événement Le musée d’Art et d’Histoire d’Amboise aux couleurs de Noël Amboise a été mis à jour le 2025-12-02 par OFFICE AMBOISE