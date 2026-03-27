Le musée de James Holden Musée Bonnat Bayonne

Le musée de James Holden

Musée Bonnat 5 Rue Jacques Laffitte Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le vendredi 27 mars, le musée Bonnat-Helleu proposera une nocturne exceptionnelle Le musée de James Holden . À cette occasion, le musicien et compositeur britannique James Holden investira les espaces du musée pour une expérience inédite mêlant musique électronique et découverte des collections. Le public sera invité à parcourir les salles au rythme d’une playlist spécialement conçue par l’artiste, avant d’assister à une performance de live-coding sonore et visuel dans le patio. .

Musée Bonnat 5 Rue Jacques Laffitte Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 63 60

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English : Le musée de James Holden

L’événement Le musée de James Holden Bayonne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Bayonne