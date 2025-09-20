Le musée de la Bataille de l’Atlantique ouvre ses portes ! Musée Mémorial de la Bataille de l’Atlantique Camaret-sur-Mer

Le musée de la Bataille de l’Atlantique ouvre ses portes ! Musée Mémorial de la Bataille de l’Atlantique Camaret-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Le musée de la Bataille de l’Atlantique ouvre ses portes ! 20 et 21 septembre Musée Mémorial de la Bataille de l’Atlantique Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, plus spécifiquement de la bataille de l’Atlantique, à travers de nombreux objets, documents et témoignages.

Pour rendre cette immersion encore plus vivante, tout le week-end, des passionnés d’histoire en uniforme de soldats américains seront présents pour vous faire découvrir la vie quotidienne des GI’s pen.

Musée Mémorial de la Bataille de l’Atlantique Le Fort 29570 Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/musee-memorial-de-la-bataille-de-latlantique https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA29001316;https://www.crozon-tourisme.bzh/activite/memorial-de-la-bataille-de-latlantique/ Fort de Kerbonn

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, plus spécifiquement de la bataille de l’Atlantique, à travers de nombreux objets, documents et témoignages.