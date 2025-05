Le Musée de la Bière en fête ! – Musée de la bière Stenay, 1 juin 2025 10:00, Stenay.

Meuse

Le Musée de la Bière en fête ! Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 20:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Ce grand rendez-vous annuel invite petits et grands à pousser la porte du musée pour y (re)découvrir ses collections brassicoles dans une ambiance conviviale. Visites guidées, ateliers, démonstrations, concerts… Une journée festive pour en apprendre davantage sur la bière et son héritage culturel. Le musée, son jardin et la taverne vous accueillent dans un cadre idéal, propice à la flânerie, pour une multitude d’animations à vivre en famille ou entre amis.

Programme

10h00 Ouverture au public

10h30 Marche guidée sur le patrimoine de la ville de Stenay

10h30 Escape Game*

11h00 Visite Guidée du Musée

13h00 Concert du FUNKY JAZZ GANG

14h00 Escape Game*

14h30 Visite Guidée du Musée

15h30 Marche guidée sur le patrimoine de la ville de Stenay

16h00 Escape Game*

17h00 Concert rock des JO HAS A GUN

*Sur réservation par téléphone

Toute la journée, venez découvrir la fabrication des tonneaux avec Lionel Berger, tonnelier alsacien, qui vous explique l’histoire du tonneau et ses étapes de transformation.

Profitez du stand maquillage de Festi Nonac qui vous grime aux couleurs de l’orge, du houblon ou d’inspirations venues des affiches art nouveau.

Et seront présents en continu les stands des Offices de Tourisme Monts et Vallées de Meuse, Portes du Luxembourg et Pays de Montmédy ; en avant-première le nouveau livret jeu du musée ; l’animation de culture générale sur la bière du jeu de l’oie qui vous fait gagner des cadeaux ; le parcours d’ébriété et son stand de sensibilisation ; le questionnaire de l’atelier des buveurs d’eau ; l’installation de nombreux jeux en bois.

Entrée et animations gratuitesTout public

0 .

Musée de la bière 17 Rue du Moulin

Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr

English :

This major annual event invites young and old to (re)discover the museum’s brewing collections in a convivial atmosphere. Guided tours, workshops, demonstrations, concerts? A festive day to learn more about beer and its cultural heritage. The museum, its garden and the tavern provide an ideal setting for a stroll, and a host of activities to enjoy with family and friends.

Program

10:00 am: Opening to the public

10:30 am: Guided walk on the heritage of the town of Stenay

10:30 am: Escape Game*

11h00: Guided tour of the Museum

1:00 pm: Concert by FUNKY JAZZ GANG

2:00 pm: Escape Game

2:30 pm: Guided tour of the Museum

3:30 pm: Guided walk on the heritage of the town of Stenay

4pm: Escape Game*

5:00 pm: JO HAS A GUN rock concert

*Book by phone

All day long, come and discover how barrels are made with Lionel Berger, an Alsatian cooper, who will explain the history of the barrel and its transformation stages.

Take advantage of the Festi Nonac make-up booth, where you can get your face painted in the colors of barley, hops or inspired by art nouveau posters.

There will also be a continuous presence at the event: stands from the Monts et Vallées de Meuse, Portes du Luxembourg and Pays de Montmédy Tourist Offices; a preview of the museum?s new game booklet; the general knowledge animation on beer in the game of Goose, where you can win prizes; the inebriation course and its awareness-raising stand; the questionnaire from the water-drinkers? workshop; and the installation of numerous wooden games.

Free admission and entertainment

German :

Dieses große jährliche Treffen lädt Groß und Klein dazu ein, die Tür des Museums zu öffnen, um in einer geselligen Atmosphäre die Brauerei-Sammlungen (wieder) zu entdecken. Führungen, Workshops, Vorführungen, Konzerte? Ein festlicher Tag, um mehr über Bier und sein kulturelles Erbe zu erfahren. Das Museum, sein Garten und die Taverne bieten einen idealen Rahmen zum Flanieren und für eine Vielzahl von Veranstaltungen mit der Familie oder mit Freunden.

Programm

10.00 Uhr: Öffnung für die Öffentlichkeit

10:30 Uhr: Geführter Spaziergang über das Kulturerbe der Stadt Stenay

10.30 Uhr: Escape Game*

11.00 Uhr: Geführte Besichtigung des Museums

13.00 Uhr: Konzert der FUNKY JAZZ GANG

14.00 Uhr: Escape Game*

14.30 Uhr: Geführter Rundgang durch das Museum

15.30 Uhr: Geführter Spaziergang über das Kulturerbe der Stadt Stenay

16.00 Uhr: Escape Game*

17.00 Uhr: Rockkonzert der JO HAS A GUN

*Nach telefonischer Anmeldung

Entdecken Sie den ganzen Tag lang die Herstellung von Fässern mit Lionel Berger, einem Küfer aus dem Elsass, der Ihnen die Geschichte des Fasses und seine Verarbeitungsschritte erklärt.

Nutzen Sie den Schminkstand von Festi Nonac, der Ihnen die Farben der Gerste, des Hopfens oder Inspirationen aus den Jugendstilplakaten verleiht.

Die Stände der Fremdenverkehrsämter Monts et Vallées de Meuse, Portes du Luxembourg und Pays de Montmédy, die Vorpremiere des neuen Spielhefts des Museums, die Gänsespiel-Animation zum Thema Bier, bei der Sie Geschenke gewinnen können, der Trunkenheitsparcours und sein Sensibilisierungsstand, der Fragebogen des Wassertrinker-Workshops und die Installation zahlreicher Holzspiele.

Kostenloser Eintritt und Animationen

Italiano :

Questo importante evento annuale invita grandi e piccini a spalancare le porte del museo e a (ri)scoprire le sue collezioni di birra in un’atmosfera conviviale. Visite guidate, laboratori, dimostrazioni, concerti? Una giornata di festa per conoscere meglio la birra e il suo patrimonio culturale. Il museo, il suo giardino e la taverna sono la cornice ideale per una passeggiata, con una serie di attività da svolgere con la famiglia e gli amici.

Programma

10.00: Apertura al pubblico

10.30: Passeggiata guidata sul patrimonio della città di Stenay

10.30: Gioco di fuga*

11.00: Visita guidata del Museo

13.00: Concerto della FUNKY JAZZ GANG

14.00: Gioco di fuga

14.30: Visita guidata del Museo

15.30: Passeggiata guidata sul patrimonio della città di Stenay

ore 16.00: gioco di fuga*

ore 17.00: Concerto rock di JO HAS A GUN

*Su prenotazione telefonica

Per tutto il giorno, venite a scoprire come si producono le botti con Lionel Berger, bottaio alsaziano, che vi spiegherà la storia delle botti e le diverse fasi della loro trasformazione.

Approfittate dello stand di make-up del Festi Nonac, dove potrete farvi dipingere il viso con i colori dell’orzo, del luppolo o ispirandovi ai manifesti art nouveau.

La presenza alla mostra sarà continua: stand degli Uffici del Turismo di Monts et Vallées de Meuse, Portes du Luxembourg e Pays de Montmédy; un’anteprima del nuovo libretto di giochi del museo; un’attività di conoscenza generale sulla birra nel gioco dell’oca, con premi in palio; il sentiero dell’ubriaco e il suo stand di sensibilizzazione; un questionario dell’officina dei bevitori d’acqua; una serie di giochi in legno.

Ingresso e animazione gratuiti

Espanol :

Este gran acontecimiento anual invita a grandes y pequeños a abrir de par en par las puertas del museo y (re)descubrir sus colecciones cerveceras en un ambiente distendido. Visitas guiadas, talleres, demostraciones, conciertos? Una jornada festiva para conocer mejor la cerveza y su patrimonio cultural. El museo, su jardín y la taberna ofrecen un marco ideal para un paseo, con numerosas actividades para disfrutar en familia o entre amigos.

Programa

10:00: Apertura al público

10.30 h: Paseo guiado por el patrimonio de la ciudad de Stenay

10.30 h: Juego de escape*

11.00 h: Visita guiada al Museo

13:00: Concierto de FUNKY JAZZ GANG

14.00 h: Juego de escape

14.30 h: Visita guiada al Museo

15.30 h: Paseo guiado por el patrimonio de la ciudad de Stenay

16.00 h: Juego de escape*

17.00 h: Concierto de rock de JO HAS A GUN

*Con reserva por teléfono

Durante todo el día, venga a descubrir cómo se fabrican las barricas con Lionel Berger, tonelero alsaciano, que le explicará la historia de las barricas y las diferentes etapas de su transformación.

Aproveche el stand de maquillaje del Festi Nonac para que le pinten la cara con los colores de la cebada, el lúpulo o inspirándose en los carteles del art nouveau.

Además, la exposición contará con una presencia continua: stands de las Oficinas de Turismo de Monts et Vallées de Meuse, Portes du Luxembourg y Pays de Montmédy; un avance del nuevo cuaderno de juegos del museo; una actividad de cultura general sobre la cerveza en el juego de la Oca, en la que podrá ganar premios; la ruta del borracho y su stand de sensibilización; un cuestionario del taller de bebedores de agua; y numerosos juegos de madera.

Entrada y entretenimiento gratuitos

L’événement Le Musée de la Bière en fête ! Stenay a été mis à jour le 2025-05-23 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE