AGENDA · Grande-Synthe
Le musée de la Mine, Centre Langevin, Grande-Synthe
samedi 19 septembre 2026 · Centre Langevin · Grande-Synthe
Informations pratiques
Le musée de la Mine 19 et 20 septembre Centre Langevin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre ou guidée du musée de la mine, à la découverte du monde des mineurs de fond.
Centre Langevin 6 ter rue Cortot 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Quartier de Clignancourt Nord Hauts-de-France
Visite libre ou guidée du musée de la mine, à la découverte du monde des mineurs de fond.
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