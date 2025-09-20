Le musée de la Résistance du Mont Mouchet (Gratuit) Musée de la résistance du Mont Mouchet Auvers

Le musée de la Résistance du Mont Mouchet (Gratuit) 20 et 21 septembre Musée de la résistance du Mont Mouchet Haute-Loire

Gratuit et ouvert à tous

Pour les Journées européennes du patrimoine, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025, l’accès au musée de la Résistance du Mont-Mouchet sera gratuit. Le musée sera ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Venez découvrir ou redécouvrir ce musée, conçu pour les jeunes générations, et qui présente la vie des Français durant la Seconde Guerre mondiale et l’histoire du Mont-Mouchet, haut lieu de la Résistance française. Pour clôturer la journée du dimanche 21 septembre, à 16h, le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier vous propose d’assister aux lectures, et aux témoignages portés par les voix des Grenouilles Liseuses autour de leur nouveau spectacle gratuit intitulé 1940-1945 : Résistance et Souffrances – Le Réduit de la Truyère.

Rendez-vous au musée du Mont Mouchet sur la commune d’Auvers, pour plus de renseignements vous pouvez contacter le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier -PETR Pays de Lafayette au 04 71 77 28 30 ou par mèl : a.jarry@haut-allier.com

Musée de la résistance du Mont Mouchet Mont Mouchet 43300 AUVERS Auvers 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 77 28 30 https://www.resistance-mont-mouchet.com/ [{« link »: « mailto:a.jarry@haut-allier.com »}] La muséographie du Musée de la Résistance du Mont Mouchet vous permettra de découvrir ou de redécouvrir la vie des français pendant la Seconde Guerre mondiale et d’appréhender les événements qui se sont déroulés localement en 1944. Parking

