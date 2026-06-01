Le musée de l’école de Thurgovie enchante avec des fleurs à la tige, Schulmuseum Thurgau, Amriswil

Le musée de l’école de Thurgovie enchante avec des fleurs à la tige Dimanche 7 juin, 14h00 Schulmuseum Thurgau Bezirk Arbon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

En plus de l’espace extérieur, le musée de l’école enchante avec Fleurs à la tige de Maria Sibylla Merian (1647-1717) les invités. Elle était une Naturforscherin et Artiste. À Francfort-sur-le-Main, elle a reçu sa formation artistique de son beau-père Jacob Marrel. Le musée de l’école de Thurgovie se trouve dans la maison seigneuriale construite en 1846 à Amriswil.

2002, le musée de l’école a été ouvert à Amriswil. Il possède une collection importante et en constante augmentation. Elle représente les 200 ans d’histoire de l’école primaire thurgovienne.

Pour plus d’informations, voir www.schulmuseum.ch

Schulmuseum Thurgau Weinfelderstrasse 127 8580 Amriswil – Schweiz Amriswil 8581 Bezirk Arbon Thurgau https://www.bodenseegaerten.eu/ [{« link »: « https://www.schulmuseum.ch/startseite/ »}]

Une visite divertissante dans la salle extérieure du musée de l’école à la diversité biologique offre un aperçu de « l’existence immobile » et de « La chenille, merveilleuse transformation ».

© Schulmuseum Thurgau