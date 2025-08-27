Le musée des beaux arts de Rennes en Slam ! Musée des beaux-arts de Rennes Rennes

Le musée des beaux arts de Rennes en Slam ! Musée des beaux-arts de Rennes Rennes mercredi 27 août 2025.

Le musée des beaux arts de Rennes en Slam ! Musée des beaux-arts de Rennes Rennes Mercredi 27 août, 14h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein 9€, tarif réduit 7€. Conseillée à partir de 12 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans sans billet. Réservation obligatoire via https://www.tourisme-rennes.com/sortir/le-musee-des-beaux-arts-en-slam/

Découvrez le musée sous un regard inédit ! L’artiste slameur Elvi vous invite à une visite alliant le rythme des mots et la puissance poétique des œuvres du musée des Beaux-arts.

Découvrez le musée sous un regard inédit ! L’artiste slameur Elvi vous invite à une visite alliant le rythme des mots et la puissance poétique des œuvres du musée des Beaux-arts.

Au détour de sept espaces d’exposition, ce vice-champion de France de Slam vous plongera dans une expérience vivante et enrichissante : découvrir les œuvres différemment au travers d’un texte et d’une performance. Chaque prestation, accessible à toutes et tous, apparaît comme un rapport unique aux œuvres, aux histoires qu’on peut en raconter, et aux échanges qu’elles suscitent !

Merci de renseigner votre numéro de téléphone lors de la réservation.

Conseillée à partir de 12 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans sans billet.

Durée : 1 h 30

RDV devant l’entrée du musée des Beaux-arts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-27T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-27T16:00:00.000+02:00

2



Musée des beaux-arts de Rennes 20 quai Émile Zola , 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine