Le Musée des beaux-arts en Slam, Musée des beaux-arts de Rennes, Rennes

Informations pratiques

Le Musée des beaux-arts en Slam 18 juillet – 26 août Musée des beaux-arts de Rennes Ille-et-Vilaine

Réservation obligatoire sur : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/le-musee-des-beaux-arts-en-slam-2/ – Tarifs de 7 à 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

Découvrez le musée sous un regard inédit ! L’artiste slameur Elvi vous invite à une visite alliant le rythme des mots et la puissance poétique des œuvres du Musée des beaux-arts.

Au détour de sept espaces d’exposition, ce vice-champion de France de Slam vous plongera dans une expérience vivante et enrichissante : découvrir les œuvres différemment au travers d’un texte et d’une performance. Chaque prestation, accessible à toutes et tous, apparaît comme un rapport unique aux œuvres, aux histoires qu’on peut en raconter, et aux échanges qu’elles suscitent !

Merci de renseigner votre numéro de téléphone lors de la réservation.

Conseillée à partir de 12 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans sans billet.

Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap.

Durée : 1h30

RDV devant l’entrée du Musée des beaux-arts.

Musée des beaux-arts de Rennes 20 quai Émile Zola , 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.tourisme-rennes.com/sortir/le-musee-des-beaux-arts-en-slam-2/

Découvrez le musée sous un regard inédit ! L’artiste slameur Elvi vous invite à une visite alliant le rythme des mots et la puissance poétique des œuvres du Musée des beaux-arts.