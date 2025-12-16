Le musée des étudiants Musée d’arts de Nantes Nantes

Le musée des étudiants Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 26 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 19:15 – 23:00
Gratuit : oui Sans réservation, dans la limite des places disponibles Tout public 

Proposée et animée par des étudiants de tous horizons et disciplines, cette soirée exceptionnelle invite le visiteur à poser un regard différent sur les collections permanentes du musée. Danse, théâtre, performances, animations visuelles ou commentaires d’oeuvres, tous les moyens d’expressions sont mis à contribution pour concevoir un événement original au sein du musée.Programme détaillé à découvrir sur place le jour-même.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


