Le musée des objets 13 boulevard d’arcoles 31000 Toulouse Toulouse

Le musée des objets Jeudi 13 novembre, 17h30 13 boulevard d’arcoles 31000 Toulouse Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T17:30:00 – 2025-11-13T18:00:00

Fin : 2025-11-13T17:30:00 – 2025-11-13T18:00:00

Après avoir mis en scène des situations apprise au musée de l’archéologie et par le biais du théâtre d’objet, les jeunes de l’association Nord Loisirs vous invite à découvrir leur propre musée avec des objets choisis par leur soins. Ils y raconterons leur propre histoire en fonction du contexte de l’époque.

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©Nord loisirs