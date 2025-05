Le musée des tout-petits – Lens, 11 mai 2025 07:00, Lens.

En grandissant, votre tout-petit acquiert des savoirs et des expériences.

Il pointe du doigt, marche et parle ! C’est l’occasion de venir babiller avec lui en observant les œuvres du musée. Les petits pas nous guident dans les salles, les petits doigts touchent les textures, et les petites oreilles découvrent de nouvelles sonorités. Un moment de partage privilégié !

C’est un temps d’éveil devant une œuvre ou une sélection d’œuvres, accompagné d’un médiateur .

99 rue Paul Bert

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62

