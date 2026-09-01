Le musée du Bois-Tiffrais – Journées Européennes du Patrimoine Monsireigne
samedi 19 septembre 2026 · Monsireigne
Informations pratiques
Monsireigne
Le musée du Bois-Tiffrais – Journées Européennes du Patrimoine
Le musée du Bois-Tiffrais Monsireigne Vendée
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le musée du Bois-Tiffrais vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Visite guidée le samedi à partir de 10h et le dimanche à partir de 16h30. .
Le musée du Bois-Tiffrais Monsireigne 85110 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 66 41 03 bois-tiffrais@live.fr
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English :
The Bois-Tiffrais museum opens its doors for the European Heritage Days.
L’événement Le musée du Bois-Tiffrais – Journées Européennes du Patrimoine Monsireigne a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges