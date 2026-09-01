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AGENDA · Monsireigne

Le musée du Bois-Tiffrais – Journées Européennes du Patrimoine Monsireigne

samedi 19 septembre 2026 · Monsireigne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le musée du Bois-Tiffrais
Ville
85110 Monsireigne
Département
Vendée
Tarif
4 4

Monsireigne

Le musée du Bois-Tiffrais – Journées Européennes du Patrimoine

Le musée du Bois-Tiffrais Monsireigne Vendée

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le musée du Bois-Tiffrais vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Visite guidée le samedi à partir de 10h et le dimanche à partir de 16h30.   .

Le musée du Bois-Tiffrais Monsireigne 85110 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 66 41 03  bois-tiffrais@live.fr

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English :

The Bois-Tiffrais museum opens its doors for the European Heritage Days.

L’événement Le musée du Bois-Tiffrais – Journées Européennes du Patrimoine Monsireigne a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges