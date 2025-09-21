« Le musée en a en réserve ! Visite des réserves de collections » et « Balade dans l’exposition temporaire Corrèze naturelle » Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

« Le musée en a en réserve ! Visite des réserves de collections » et « Balade dans l’exposition temporaire Corrèze naturelle » Musée Labenche Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

« Le musée en a en réserve ! Visite des réserves de collections » et « Balade dans l’exposition temporaire Corrèze naturelle » 20 et 21 septembre Musée Labenche Corrèze

Pour toutes les visites : entrée libre, sur inscription auprès du musée (jauge limitée pour la visite des réserves).

Départ dans le hall du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

L’équipe du musée propose des visites « flashs » du musée, ses collections permanentes et ses expositions du moment

Le musée en a en réserve ! Visite des réserves de collections : 11h, 14h30

Balade dans l’exposition temporaire Corrèze naturelle : 11h30, 15h30

Pour toutes les visites : entrée libre, sur inscription auprès du musée (jauge limitée pour la visite des réserves).

Départ dans le hall du musée.

Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181770 http://www.museelabenche.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0555181770 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.labenche@brive.fr »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-07-11T13:31:51.750Z », « data »: [{« eventDuration »: « 30 », « bookingContact »: « zoe.darsy@brive.fr », « response »: {« passId »: 332307820, « isPending »: false, « addressId »: 45791}, « venueId »: 3378, « name »: « Visites en ru00e9serves des collections et dans l’exposition Corru00e8ze naturelle », « description »: « Visites flashs au musu00e9e : « Le musu00e9e en a en ru00e9serve ! Visite des ru00e9serves de collections » et « Balade dans lu2019exposition temporaire Corru00e8ze naturelle. » », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T14:19:50.498Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1645707, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T14:19:50.665Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 375535134, « id »: 1}, {« passId »: 375535135, « id »: 2}, {« passId »: 375535136, « id »: 3}, {« passId »: 375535137, « id »: 4}, {« passId »: 375535138, « id »: 5}, {« passId »: 375535139, « id »: 6}, {« passId »: 375535140, « id »: 7}, {« passId »: 375535141, « id »: 8}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758358800000, « id »: 1}, {« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758360600000, « id »: 2}, {« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758369600000, « id »: 3}, {« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758371400000, « id »: 4}, {« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758445200000, « id »: 5}, {« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758447000000, « id »: 6}, {« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758456000000, « id »: 7}, {« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758457800000, « id »: 8}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T14:19:51.231Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2025-07-11T13:31:51.749Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/332307820 »}] Maison Renaissance à rez-de-chaussée et deux étages, avec deux cours, la première ouvrant sur les cloîtres, la seconde étant une cour de récréation. Au rez-de-chaussée, grande salle qui servait de réfectoire. Escalier Renaissance. La maison appartenait au président Dumas, du parlement de Bordeaux, lorsque Louis XIII y fut reçu lors de son passage à Brive.

L’équipe du musée propose des visites « flashs » du musée, ses collections permanentes et ses expositions du moment

© Musée Labenche