LE MUSÉE EN DEHORS DU MUSÉE : La porte d’Azetium (Rencontre), Museo civico archeologico G. e P. Didonna, Rutigliano, Rutigliano

LE MUSÉE EN DEHORS DU MUSÉE : La porte d’Azetium (Rencontre) Samedi 13 juin, 20h30 Museo civico archeologico G. e P. Didonna, Rutigliano Bari

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Présentation du projet LA SEUIL D’AZETIUM

par ALTERECO : pratiques de proximité

Le projet LA SOGLIA DI AZETIUM est financé par la Région des Pouilles à travers l’Avis Public de « Architectures Rurales ».

Il a été considéré comme une meilleure pratique parmi ceux financés parce qu’il a pour objectif de réactiver, à travers le thème des résidences archéologiques, toutes les énergies qui ont à cœur le thème de la zone archéologique d’Azetium à Rutigliano.

l’intervention fait partie des projets admis au financement par le PNRR – MESURE 2 « Régénération de petits sites culturels, patrimoine culturel, religieux et rural » – FINANCEMENT ACCORDÉ PAR LA RÉGION DES POUILLES.

L’intervention de projet s’insère à l’intérieur d’une zone fondamentale pour le patrimoine historique de la commune de Rutigliano et est conçue pour devenir un précurseur des futures interventions qui peuvent mettre en réseau le site avec d’autres zones voisines avec le contexte urbain plus général.

Les objectifs spécifiques sont articulés comme suit et sont liés à différents types d’actions de projet :

Développer des formes de jouissance du patrimoine archéologique et culturel à l’aide d’instruments technologiques innovants;

Promouvoir et développer une offre culturelle étroitement liée aux zones rurales de la commune de Rutigliano (Ba);

créer de nouvelles liaisons et développer des formes de mobilité durable pour la traversée et la jouissance de l’agro rutiglianese ;

promouvoir des formes de mise en valeur du patrimoine agricole et œnologique local;

créer des garnisons culturelles permanentes dans les zones rurales;

« On entre toujours dans quelque chose qui a déjà commencé » I Carlo Scarpa I

Museo civico archeologico G. e P. Didonna, Rutigliano Rutigliano, Piazza XX settembre, 1 Rutigliano (BA) Rutigliano 70018 Bari Pouilles https://www.facebook.com/profile.php?id=61572270575324;https://www.instagram.com/archeologicorutigliano/#

JEA

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